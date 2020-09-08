Зоопарк принимает овощи и фрукты для животных: «Слониха Даша очень любит яблоки»

В Екатеринбургском зоопарке все желающие могут поучаствовать в традиционной осенней акции по сбору ягод, кабачков, тыкв и свежей ботвы.

«С начала августа у нас стартовала акция по сбору яблок. В этом году, конечно, в рекордные сроки все наши склады и морозильники были ими заполнены. Горожане очень активно учувствуют в подобных акциях, а наши животные с радостью принимают от них угощения. Например, слониха Даша очень любит яблоки, разные фрукты, овощи. Также мишкам мы даем витаминный рацион, весной и летом балуем их мороженым из фруктов. Сейчас горожане могут принести тыквы, кабачки и ботву. Принимать овощи зоопарк будет до конца сезона урожая», – сообщила «Новому Дню» начальник отдела по связям с общественностью Екатерина Уварова.

Оставить угощение для питомцев зоопарка можно с семи часов утра до восьми часов вечера на служебной проходной со стороны ул. Луначарского.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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