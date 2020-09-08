Суд обязал РЖД выплатить материальную компенсацию за ногу, отрезанную 46 лет назад

Свердловчанка смогла добиться от ОАО «РЖД» материальной компенсации через 46 лет после того, как попала под поезд.

В 1974 году поезд сбил тринадцатилетнюю Людмилу С. на перегоне Менделеево – Григорьевская Свердловской области. Ногу по верхнюю треть бедра пришлось ампутировать. Потерпевшей присвоили вторую группу инвалидности, и она могла рассчитывать на возмещение расходов, вызванных повреждением здоровья. А с момента наступления 15-летнего возраста – на возмещение вреда, связанного с утратой или уменьшением ее трудоспособности.

Однако данный вопрос возник почти полвека спустя, когда в силу возраста женщина утратила трудоспособность. Через 46 лет после происшествия Людмила С. обратилась с иском в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. Она просила взыскать с РЖД более 400 тысяч рублей по ежемесячным платежам в счет возмещения вреда из-за потери трудоспособности за период с июня 2016-го по март 2020 года.

Суд частично удовлетворил исковые требования потерпевшей. РЖД обязаны выплатить Людмиле С. задолженность в счет возмещения вреда здоровью за период с 2016-го по 2020 год в размере 418 061 рубля.

Кроме того, начиная с апреля 2020 года бессрочно РЖД каждый месяц будут выплачивать женщине компенсацию в счет возмещения вреда здоровью в размере 9 265 рублей.

Екатеринбург, Анна Темрук

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