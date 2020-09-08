«После первых заморозков мягче и вкуснее» – на Среднем Урале начался сезон сбора клюквы

С конца августа на Урале стартовал сезон по сбору дикорастущих ягод, которые в основном можно найти на болотах. В Свердловской области клюкву обычно собирают на севере региона.

«Хоть сезон стартовал, у нас пока еще нет никакой статистики по количеству собранных ягод. Мы надеемся, что этот год будет урожайным. Погода должна поспособствовать их активному созреванию. В основном, все начинают собирать ягоды после первых заморозков, как правило, именно тогда они становятся мягче и вкуснее. Ягодники со всей области специально ездят на север региона за урожаем. Сейчас нигде нет стационарного пункта приема ягод, в основном, только частники», – сообщили «Новому Дню» в Облпотребсоюзе.

Отметим, что сезон сбора дикорастущих ягод продлится до конца ноября.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

Екатеринбург. Другие новости 08.09.20

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