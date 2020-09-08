Водитель и пассажирка «Лады» погибли после столкновения с большегрузом (ФОТО)

Два человека погибли сегодня днем в результате ДТП на 25-м км Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги с участием автомобилей «Лада» и «Вольво».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД, авария случилась около 12:30. Водитель автомобиля «Лада», мужчина 1970 г. р., ехал со стороны Берёзовского в направлении Верхней Пышмы. Начав обгон, он не убедился в безопасности маневра и столкнулся на встречке с фурой «Вольво» под управлением мужчины 1971 г.р.

Пассажирка «Лады», женщина 1963 г.р., от полученных травм скончалась на месте. Водитель, ее спутник, умер в машине скорой помощи. Личности погибших установлены, это жители Краснотурьинска. Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе следствия.

Водитель большегруза, житель Новосибирска, пояснил, что успел заметить выскочившую навстречу легковушку, попытался уйти от удара, но ему это не удалось.

Берёзовский, Елена Владимирова

Берёзовский. Другие новости 08.09.20

«ВСМПО-Ависма» требует с бывшего гендиректора Воеводина свыше 4 млрд рублей. / «После первых заморозков мягче и вкуснее» – на Среднем Урале начался сезон сбора клюквы. / Глава ФАР о приговоре Ефремову: «Его могли запомнить как оступившегося пьяницу, а запомнят как пьяную сволочь». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»