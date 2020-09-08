Этим летом на черноморское побережье из Кольцово вылетали по 22 рейса в день

В период пандемии уральцы решили отказаться от заграничного отдыха и выбрали отечественные пляжи. Как сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово, летом прямые рейсы выполняли восемь авиаперевозчиков, а общее число вылетов в Сочи, Симферополь, Анапу и Геленджик доходило до 22 в день.

«По итогам лета самыми популярными курортными направлениями стали Сочи и Симферополь, на рейсах в эти города обслужено 290 тыс. пассажиров. Добавим, в 2020 году впервые полеты в Симферополь осуществлялись, в том числе, на широкофюзеляжных самолетах типа Boeing 747 вместимостью свыше 500 человек. В этом сезоне возрос интерес и к Анапе – на данном направлении обслужено на 35% больше пассажиров, чем в минувшем году. Также, среди прочих отечественных курортов абсолютным лидером стал Калининград, который выбрали 13,4 тыс. пассажиров – это почти вдвое больше, чем летом прошлого года», – рассказали в пресс-службе.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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