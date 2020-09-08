Любимец хейтеров Иван Штырков снова выйдет в клетку

Боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков снова выйдет в клетку после полугодового перерыва, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе промоушена RCC. Кто станет его соперником, пока не раскрывается. Турнир пройдет 10 октября в Екатеринбурге.

Напомним, последний бой «уральского Халка» прошел в феврале этого года, тогда он одержал победу над поляком Михалом Пастернаком. В декабре 2019-го года Штырков дрался в неожиданной для себя весовой категории – до 85 кг, для чего ему пришлось пройти через серьезную весогонку. В итоге в предновогоднем турнире Штырков проиграл швейцарцу Ясубею Эномото, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.

Добавим, Штырков постоянно подвергается нападкам хейтеров, которые обвиняют его то в употреблении допинга (боец действительно был вынужден покинуть UFC после подписания контракта с лигой, т.к. в его крови нашли пиктограмму запрещенного вещества для набора мышечной массы, – прим. ред.), то в поединках с заведомо более слабыми соперниками.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 08.09.20

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