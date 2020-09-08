«Уральские авиалинии» в полтора раза увеличили пассажиропоток в августе

Авиакомпания «Уральские авиалинии» подвела итоги работы за август 2020 года. За последний летний месяц услугами перевозчика воспользовались 934 375 пассажиров. Это в полтора раза больше, чем в июле, и в 22,4 раза больше, чем в апреле, когда были закрыты границы из-за пандемии коронавируса.

На внутренних рейсах «Уральских авиалиний» было перевезено 850 253 пассажиров, на международных рейсах – 84 122 человека. Однако эти показатели не дотягивают до показателей августа 2019 года – тогда пассажиропоток был на 15% больше.

«В августе был выполнен 6 231 рейс, среди них 614 рейсов МВЛ (репатриационные, грузовые, чартерные), 5 617 – ВВЛ. В целом, по сравнению с июлем этого же года авиакомпания увеличила количество рейсов более чем в 1,3 раза. Но до показателей аналогичного периода 2019 разрыв составил 4%», – рассказали в пресс-службе УА.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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