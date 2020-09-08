Екатеринбуржцы о приговоре Ефремову: «Если человек одарен, это не значит, что ему позволено все» (ВИДЕО)

Съемочная группа «Нового Дня» прошлась по улицам Екатеринбурга, чтобы обсудить приговор, который сегодня Пресненский суд Москвы вынес Михаилу Ефремову.

Многие опрошенные отмечают, что обвинительный приговор слишком мягкий. Артиста приговорили к 8 годам колонии общего режима, лишили водительских прав на три года. Также суд обязал Ефремова выплатить старшему сыну погибшего Сергея Захарова 800 тысяч рублей.

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«Выйдет лет через шесть. Я сам недавно по УДО вышел. Если поведение у него будет хорошее в колонии. Плюс построит пару церквей, два отряда сделает в колонии, раньше намного освободят», – поделился своим мнением один из опрошенных.

«Как актер, кроме как алкоголиков, т.е. самого себя, он больше никого не играл. Изжил себя. Даже его речь, которая была произнесена якобы как раскаяние, скажу вам как зритель, я не увидела там раскаяния. Даже это было сыграно плохо», – считает екатеринбурженка.

«И что, что он заслуженный (артист)? Отвечай за свои дела все равно. Мало, наверное, дали. Надо было десять давать – не меньше», – заявила еще одна опрошенная жительница города. Подробности – в нашем видео.

Екатеринбург, Анна Темрук, Александр Саливанчук, Антон Отман

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