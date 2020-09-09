На Урале объявили предупреждение о вредных примесях в воздухе

В Свердловской области установилась теплая и солнечная погода, сегодня будет безветренно, осадков не ожидается. Как сообщили в Уральском управлении по гидрометеорологии, это неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

«В Свердловской области объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 09 сентября», – сказали в метеобюро.

Напомним, сегодня в Екатеринбурге ожидается до +24 градусов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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