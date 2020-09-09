Влюбленным в итальянцев разрешили приехать на Апеннины, но с условиями

Почетное консульство Итальянской Республики в Екатеринбурге обнародовало разъяснения по поводу нового указа премьер-министра Италии Джузеппе Конте. Документ разрешает россиянам, у которых есть «проверенные и стабильные эмоциональные отношения» с итальянцами, въезжать в страну. Как сообщили в почетном консульстве, указ касается только пар, а не членов их семей. То есть жительница России может отправиться в Италию к своему, к примеру, жениху в Рим, но взять с собой родителей, чтобы устроить знакомство, не может.

Чтобы получить визу или подать заявку на посещение для тех, у кого она уже есть, нужно записаться на прием в центр VMS. Помимо стандартного набора документов придется предоставить дополнительные. Во-первых, письмо от приглашающей стороны, в котором будет указано, в каких именно отношениях гражданин РФ состоит с гражданином Италии. К обращению придется приложить копию документа, удостоверяющего личность итальянца или итальянки, к которой едет россиянин. Также необходимо будет написать запрос на получение сопроводительного письма от консульства для облегчения посадки на самолет.

«Те, у кого уже есть действующая шенгенская виза, смогут получить сопроводительное письмо консульства, отправив запрос по адресу: visti.conmosca@esteri.it и приложив к электронному письму копию паспорта, имеющейся визы и вышеупомянутого заявления от приглашающей стороны о продолжительных и стабильных эмоциональных отношениях, сопровождаемого копией действующего документа, удостоверяющего личность», – сообщили в консульстве.

Там рекомендовали лететь в Италию прямым рейсом, а также напомнили, что всем владельцам туристических виз придется предоставить отрицательный ПЦР-анализ на коронавирус и пройти по прилете 14-дневнй карантин. Желающим поехать на Апеннины во что бы то ни стало, оформив фиктивные письма от якобы итальянских возлюбленных, пригрозили ответственностью. «Любой, кто дает ложные показания, несет ответственность за подделку документов в соответствии с Уголовным кодексом и специальными законами по этому вопросу», – добавили в консульстве.

Окно для желающих въехать в Италию будет открыто до 7 октября 2020 года.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 09.09.20

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