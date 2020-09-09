На Юго-Западе устроили стрельбу из окон, нарушители задержаны

Вечером 8 сентября на Юго-Западе Екатеринбурга дважды раздались выстрелы. В ходе спецоперации обоих стрелков задержали, штурма не потребовалось, пострадавших нет.

Как сообщил «Новому Дню» руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, первый тревожный сигнал поступил в дежурную часть ОП № 5 в 16:38. Местные жители проинформировали территориальный ОВД, что на улице Шаумяна с балкона квартиры, расположенной на 13-м этаже, ведётся стрельба. На указанный адрес незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые оперативно установили, кто является нарушителем спокойствия. Этим человеком оказался местный житель по имени Дмитрий 1989 года рождения. Гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения, у него обнаружили удостоверение адвоката, а также ствол марки Иж-161 ПС, внешне похожий на автомат Калашникова, внутри которого находились холостые патроны.

«Второй случай произошел на улице Онуфриева. Здесь из окна одной из квартир кто-то из «храбрецов» устроил подобный же фейерверк, стреляя вверх, – сообщает Валерий Горелых. – По итогам спецоперации выяснилось, что стрелками оказались двое молодых людей 1995 года рождения. После осмотра квартиры сотрудники МВД нашли там два предмета, по виду напоминающих пистолеты, и предмет, похожий на автомат»

Сейчас органы внутренних дел принимают решения по обоим фактам стрельбы.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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