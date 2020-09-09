российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 9 сентября 2020, 10:40 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

12-летний велосипедист неожиданно выскочил под колеса автомобиля (ВИДЕО)

В Свердловской области в ДТП пострадал 12-летний мальчик, катавшийся на велосипеде.

Автомобиль сбивает велосипедиста

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД, накануне около 17:00 в Новоуральске, на перекрестке улиц Ленина и Комарова, водитель автомашины «Фольксваген», пересекающий перекресток на зеленый свет, сбил велосипедиста, который переезжал дорогу на красный сигнал светофора. В результате ДТП ребенок с тупой травмой живота доставлен в ЦГБ Новоуральска.

«53-летний водитель автомобиля Фольксваген пояснил, что велосипедиста он не увидел из-за встречного потока, ребенок выехал неожиданно с левой стороны, избежать наезда не удалось. Сам мальчик пояснил, что торопился на тренировку и, увидев, что машин нет, решил пересечь пешеходный пешеход на запрещающий сигнал светофора», – рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Новоуральск, Елена Владимирова

Новоуральск. Другие новости 09.09.20

Фестиваль кукольных театров «Петрушка великий» переориентировали на публику 16+. / На Юго-Западе устроили стрельбу из окон, нарушители задержаны. / В Екатеринбурге поймали бразильца, который отомстил студии за фильм о гее-Иисусе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Видео, Урал, Видеорепортаж, Россия, Скандалы и происшествия,