12-летний велосипедист неожиданно выскочил под колеса автомобиля (ВИДЕО)

В Свердловской области в ДТП пострадал 12-летний мальчик, катавшийся на велосипеде.

Автомобиль сбивает велосипедиста

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД, накануне около 17:00 в Новоуральске, на перекрестке улиц Ленина и Комарова, водитель автомашины «Фольксваген», пересекающий перекресток на зеленый свет, сбил велосипедиста, который переезжал дорогу на красный сигнал светофора. В результате ДТП ребенок с тупой травмой живота доставлен в ЦГБ Новоуральска.

«53-летний водитель автомобиля Фольксваген пояснил, что велосипедиста он не увидел из-за встречного потока, ребенок выехал неожиданно с левой стороны, избежать наезда не удалось. Сам мальчик пояснил, что торопился на тренировку и, увидев, что машин нет, решил пересечь пешеходный пешеход на запрещающий сигнал светофора», – рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Новоуральск, Елена Владимирова

Новоуральск. Другие новости 09.09.20

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