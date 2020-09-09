В Свердловской области за сутки от коронавируса умерли 12 человек

За последние сутки в Свердловской области от коронавируса скончались 12 человек, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. Число жертв болезни в регионе выросло до 495.

За последний день диагноз подтвержден еще у 115 человек, таким образом, с начала распространения инфекции в Свердловской области заразился коронавирусом 26 401 человек.

Число выздоровевших составляет 20 480, из них за последние сутки – 56.

«Состояние 86 госпитализированных оценивается как тяжелое, 78 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 42 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 384. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – уточнили в оперштабе региона.

Екатеринбург, Елена Сычева

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