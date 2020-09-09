Мужчина, убивший 80-летнюю бабушку за замечание, отправится в колонию

Сысертский районный суд вынес приговор мужчине, убившему пожилую женщину из-за сделанного ему замечания.

Как сообщили «Новому Дню» в следственном комитете, Сергей Петров в августе 2019 года решил отдохнуть у водоёма и пошел к нему, заглянув перед этим в продуктовый магазин. В магазине мужчина купил бутылку пива и решил ее распить. Для этого он зашел по пути к водоему в многоквартирный дом, забрался на чердак, где пил пиво и курил.

80-летняя жительница дома у себя в квартире почувствовала неприятный запах, вышла на лестницу и сделала замечание молодому человеку, после чего вернулась домой.

Мужчина разозлился и, спускаясь с чердака, прихватил с собой обломок кирпича, с которым и вошел в квартиру через незакрытую пенсионеркой дверь. Петров ударил ее кирпичом по голове. После этого злоумышленник ранил женщину ножом в грудь, от полученных травм она скончалась.

Как рассказали в областной прокуратуре, Петрова приговорили к 9 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 09.09.20

В Свердловской области за сутки от коронавируса умерли 12 человек. / 12-летний велосипедист неожиданно выскочил под колеса автомобиля (ВИДЕО). / Фестиваль кукольных театров «Петрушка великий» переориентировали на публику 16+. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»