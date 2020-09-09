С 15 сентября в Екатеринбурге начнут подключать тепло (ГРАФИК)

Со следующего вторника, 15 сентября, в Екатеринбурге начнется отопительный сезон. По традиции в первую очередь тепло дадут в детские сады, школы, медицинские учреждения и другие социальные объекты.

Параллельно с запуском централизованной зоны теплоснабжения в Екатеринбурге будут включаться в работу локальные, ведомственные и муниципальные теплоисточники. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ЕТК, с 15 по 30 сентября энергетики развернут циркуляцию от шести ТЭЦ, 35 локальных, 7 центральных и 18 ведомственных котельных, включат сотни насосов. Запуск центрального отопления будет проходить в два этапа. Завершение основного этапа подключения планируется к 1 октября.

На первом этапе, с 15 по 22 сентября, подключат следующие территории:

Верх-Исетский район:

Центр (Попова, Московская, Шейнкмана, А.Валека, Февральской революции, Н. Рабочей молодежи, ВИЗ-бульвар, 8 Марта, Ленина, Крылова, Папанина, Юмашева, Хомякова), Заречный (Готвальда, Опалихинская, Бебеля, Черепанова), Колмогорова, Татищева, Ключевская, Токарей, Юго-Запад (Белореченская, Ясная, Репина, Шаумяна, Черкасская, Зоологическая, С.Дерябина, Соболева, мкр-н Широкая речка), Визовский (Крауля, Викулова, Заводская, Татищева);

Орджоникидзевский район:

Уралмаш (Космонавтов, Бак. Комиссаров, Ильича, Ломоносова, Машиностроителей, Победы, Донбасская, Ильича, Стахановская, Калинина, Кировградская), Эльмаш (Шефская, Космонавтов, Фрезеровщиков, Кр. Командиров, Войкова, Стачек);

Железнодорожный район:

Вокзальный (Машинистов, Гражданская); Центр (Б.Быковых, Азина, М.Жукова, Свердлова, Вайнера), Завокзальный (Завокзальная, Ереванская, Артинская, Летчиков, Пилотная), Сортировка (Пехотинцев, С.Перовской, Бебеля, Техническая, Седова, Таватуйская, Кунарская, Билимбаевская), Азина, М.-Сибиряка, Луначарского, Шевченко;

Кировский район:

ЖБИ (Сыромолотова, Новгородцевой, Сиреневый бульвар, 40 лет Комсомола); Центр (Шевченко, Луначарского, Бажова, Ленина, Горького, Первомайская, Мичурина, К.Либкнехта, Тургенева, Толмачева);

Ленинский район:

Центр (Попова, Шейнкмана, Московская, Ленина, Хохрякова, Вайнера, Толмачева, Пушкина, Горького, 8 Марта, Театральный, Банковский, Воеводина, Добролюбова); Юго-Запад (Бардина, С.Дерябиной, Чкалова, Громова, Волгоградская, Онуфриева, Амундсена, Решетникова, Московская);

Октябрьский район:

Синие Камни, Сибирский тракт, Центр (К.Либкнехта, Красноармейская, Декабристов, Белинского, Тверитина, Луначарского, Энгельса, Бажова);

– г. Березовский;

– г. Верхняя Пышма.

На втором этапе, с 23 сентября по 30 сентября, подключат дома по адресам:

Орджоникидзевский район:

Эльмаш (Фронтовых бригад, Стачек, Бабушкина, Электриков, Даниловская, Замятина, Ползунова), Уралмаш (Бак. Комиссаров, Новаторов, Коммунистическая);

Железнодорожный район:

Вокзальный (Стрелочников, Вокзальная, Челюскинцев);

Октябрьский район:

Парковый (Восточная, Тверитина, Ткачей), Машинная, Щорса, С.Белых;

Кировский район:

Пионерский поселок (Учителей, Сулимова, Д.Зверева, пер.Парковый, Омская, Уральская, Июльская, Пионеров, Советская);

Ленинский район:

Автовокзал (Серова, Сурикова, Фурманова, Большакова, Щорса, Цвиллинга, Фурманова, Ст.Разина, Чапаева); Юго-Запад (Онуфриева, Бардина, Громова);

Чкаловский район:

Ботаника (Шварца, Крестинского, Родонитовая), Машинная, Чайковского.

Верх-Исетский район:

Юго-Запад (Гурзуфская, Белореченская, Посадская, Чкалова).

График подключения потребителей от локальных котельных

Первый этап (15 – 22 сентября):

– Верх-Исетский: п. Медный, Медная, 1, п. Широкая Речка, Удельная, 8б;

– Железнодорожный: Минометчиков, 13, Коуровская, 22, Решетская, 51 (ДМБ № 9), Решетская, 55 (7 ключей), Привокзальная, 17, п. Шувакиш, Школьная, 4, п.Северка – Мира, 27а, Кишиневская, 56, п. Северка, Комсомольская, 16а;

– Кировский: Мурзинская, 1б, Краснодарская, 34а, Проезжая, 173а, Изоплитная, 23а;

– Октябрьский: п. Исток – Ремонтный, 10, Каменотесов, 11а (основная), Бахчиванджи, 40;

– Чкаловский: п. Рудный А. Ушакова, 23б, Алтайская, 64а, Жуковского, 1, Бисертская, 132, 8 Марта, 202, п. Горный Щит – Ленина, 50, Окраинная, 48 (зона теплоснабжения ТЭЦ-19), Елизаветинское шоссе, 3;

– Ленинский: Складской, 4.

Второй этап (23-30 сентября):

– Верх-Исетский: Московский тракт 22 км, Московский тракт 11 км

– Железнодорожный: п. Северка, Стрелочников 6

– Кировский: Первомайская, 71б

– Октябрьский: Петропавловская 45а, Аграрная 67а, Базовый 62, Луганская 27

– Орджоникидзевский: Стачек 29, п.Садовый – Верстовая 2а

– Чкаловский: п. Широкая Речка – КЭЧ, ст. Сысерть – Школьная 9а, п. Широкая Речка – Центральная 12б, п. Полеводство – Животноводов 16а, п. Шабровский – Садовая 8а.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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