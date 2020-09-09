Член-корреспондент РАН: россияне едят в 2,5 раза больше соли, чем нужно

В Екатеринбурге сегодня началась всероссийская конференция «Питание и здоровье», которую проводит Роспотребнадзор. Руководитель научного направления «Оптимальное питание» Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, член-корреспондент РАН Александр Батурин рассказал, что россияне едят слишком много соли. И вина в этом лежит как на производителях продуктов, так и на самих едоках.

«Если суммарно мы углеводов недоедаем, они вытесняются жиром из нашего рациона, сахара значительно выше, чем хотелось бы, то с солью вообще колоссальные величины. К сожалению, на столах стоят солонки, если б соль в приготовленные блюда не добавляли… Но до 20% населения досаливают все, что им подают в готовых блюдах. К этому приучают и детей. Тут нас самих нужно винить в большей степени. Наши привычки и традиции поменять сложно», – сказал ученый.

По словам Александра Батурина, с избытком жира и сахара сами потребители научились бороться, хотя не всегда отказываются от них. С солью все сложнее. «Среди взрослого населения приемлемое количество соли потребляют только около 30% населения. Если просчитать ее количество в рационе, где нет ничего экзотического, то до 70% соли взрослые получают с продуктами промышленного производства – хлеб, сыр, колбаса, и так далее», – отметил он.

По информации ученого, россияне потребляют в 2,5 раза больше соли, чем нужно. Так, по данным ВОЗ, максимальная суточная норма соли составляет 5 граммов. Российские рекомендации по здоровому питанию предполагают тот же объем. Чрезмерное увлечение солью способствует развитию неинфекционных заболеваний. Эксперты советуют добавлять меньше усилителя вкуса при готовке, убирать солонки со столов – в том числе, в ресторанах, не переусердствовать с солеными закусками (рыба, колбасы, огурцы).

Екатеринбург, Елена Сычева

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