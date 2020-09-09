Директор ЦК «Урал»: «Мы боремся с имиджем «отмывочной» конторы» (ФОТО)

Комиссия по местному самоуправлению гордумы Екатеринбурга сегодня посетила центр культуры «Урал», имеющий статус самого богатого муниципального культурного учреждения в Екатеринбурге. Помимо бюджетных субсидий на содержание бесплатных клубов и творческих кружков, ЦК также получает финансирование для организации городских праздников: от Нового года до Дня города. Рекордная сумма на ивенты была получена в 2018 году – 161,5 миллиона рублей – для проведения фестиваля болельщиков FIFA во время футбольного чемпионата мира.

О специфике культурного учреждения рассказала его директор Татьяна Иргалеева. По ее словам, ЦК «Урал» сочетает пять разных направлений: конгресс-центр, концертный зал, досуговый центр, дирекция общегородских праздников и универсальная площадка для проведения ивентов. Флагманские проекты – это известные за пределами Екатеринбурга музыкальные коллективы «Другой оркестр» и танцующий духовой оркестр «Урал-бэнд», театральный проект «Другой подкаст», семейные шоу. Помимо этого, есть хореографические отделения разных жанров, вокальные конкурсы, кружок по спидкубингу (скоростная сборка кубика Рубика), библиотека, мастер-классы для детей, инклюзивное творчество, библиотека. Всего в ЦК работают 11 творческих клубов, из них 4 на бесплатной основе, а общее число занимающихся в центре превышает 750 человек.

Занятия в платных клубах стоят 2,5 тысячи рублей, при этом есть система скидок для льготников, пояснила Татьяна Иргалеева. Она отметила, что не видит смысла увеличивать число бесплатных секций, так как особого спроса на них нет.

Кинотеатр в ЦК «Урал» было решено закрыть, так как он был убыточным. На вопрос депутатов, сколько примерно стоит организация мероприятия в центре, директор напрямую не ответила: «У нас не магазин, где есть ценник на товар. В каждом случае это решается индивидуально, потому что зависит от длительности мероприятия, какие ресурсы будут задействованы. Для школьников мы дважды в год проводим бесплатные мероприятия – 1 июня и на Новый год. Стоимость проведения выпускного вечера? Начинается от 20 тысяч рублей».

При этом планы развития ЦК «Урал» на ближайшие три года впечатляют. Руководители рассказали, что хотят организовать коворкинг для детей (для замены продленки в школе), внедрить онлайн-оплату и зрительские абонементы, привлечь молодых творческих специалистов, организовать собственный творческий конкурс, проводить гастроли, бороться за региональные и федеральные творческие гранты. Помимо этого есть идеи о продвижении собственного кафе «Лампа» (в структуре собственных доходов ЦК кейтеринг занимает первое место и приносит до половины прибыли), а также создания филиалов центра культуры в микрорайонах ЖБИ, Академический, Уктус. Также «Урал» намерен участвовать в культурной программе летней Универсиады-2023 и 300-летия Екатеринбурга.

Татьяна Иргалеева также обозначила и проблемы ЦК – удаленность от центра города, что мешает привлекать новых посетителей, и устаревание материально-технической базы. По словам директора, проведение концертов и спектаклей на высоком уровне требует постоянного обновления сценического оборудования.

ЦК «Урал» также намерен улучшать собственные финансовые показатели. По отчету за 2019 году центр получил из бюджета 68,3 миллиона рублей на выполнение муниципальных заданий и 67,1 миллион рублей на городские проекты, собственные доходы составили 79,6 миллионов рублей, что на 6 миллионов, чем в 2018 году. Пандемия коронавируса, конечно, отразится на показателях 2020 года, так как руководству центра пришлось пересмотреть наполняемость творческих групп.

Депутаты остались довольны докладом. Константин Киселев заявил, что ранее получал только отрицательные отзывы о работе ЦК «Урал», и ему это удивительно, потому что впечатления от культурного учреждения у него остались только хорошие.

«В городе постоянно циркулируют слухи, что у вас какая-то отмывочная контора, что сюда сбрасываются миллионы, которые идут на городские проекты. Надо как-то бороться с этим имиджем», – заявил народный избранник.

Татьяна Иргалеева согласилась, что пиар-кампания необходима, и в будущем она будет проведена. Она подчеркнула, что вся информация о закупках и расходах ЦК «Урал» есть в открытом доступе, а документы по деятельности можно найти на официальном сайте культурного центра.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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