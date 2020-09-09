Роспотребнадзор: сельские школьники оказались ниже и толще городских

В Свердловской области провели исследование, чтобы выяснить, в каких территориях больше всего детей с лишним весом и как это связано с лишним весом их родителей. Как рассказала научный сотрудник отдела гигиены питания, качества и безопасности продукции Екатеринбургского медицинского научного центра профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора Надежда Пряничникова, более трети детей, которые приняли участие в исследовании, страдают лишним весом. Таких в Свердловской области оказалось, по информации специалиста, 33,6%.

«Выявлено, что городские школьники на три сантиметра ниже екатеринбургских и на пять сантиметров выше сельских школьников. На три килограмма городские школьники тяжелее сельских», – сообщила она.

По данным Пряничниковой, у сельских школьников избыточный вес встречается куда чаще, чем у детей из Екатеринбурга, – 38,6% против 29,5%.

При этом ученые попытались понять, как связаны лишние килограммы у детей с избыточным весом их родителей. Связь удалось установить. «У екатеринбургских детей избыточный вес чаще связан с избыточным весом мам – риск в 1,8 раз выше, если у женщины есть лишние килограммы, а вот у сельских школьников риск одинаков – вне зависимости от того, у кого есть лишний вес, у отца или матери», – сказала Пряничникова.

Завотделом гигиены питания, качества и безопасности центра Татьяна Мажаева объяснила, что взрослое население питается неправильно, особенно – на селе. Однако специалисты пока не смогли объяснить, почему в Екатеринбурге у мам с лишним весом дети больше подвержены набору избыточной массы тела, а на селе одинаково влияют на это показатели обоих родителей. «Скорее всего, какие-то генетические факторы. Будем их дальше изучать и оценивать», – подчеркнула она.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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