Школьники и учителя объяснили, почему дети не едят в столовых. Одни думают, что дорого, другие – что невкусно

В Екатеринбурге специалисты Роспотребнадзора провели масштабное исследование, посвященное питанию школьников. Среди прочего они выяснили, почему дети не хотят есть в школьных столовых. Как рассказала начальник екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области Елена Потапкина, опрашивали не только школьников, но и взрослых – родителей, учителей, директоров школ.

Исследование подтвердило, что дети недовольны вкусом еды в столовых. 25,5% старшеклассников не удовлетворены тем, как готовят повара аутсорсинговых компаний, обслуживающих образовательные учреждения. Такое же мнение высказали 25,9% опрошенных родителей. Недовольных вкусом еды в школьных столовых учителей набралось меньше – 11%. Директоров, которым бы не нравились блюда в подведомственных им учреждениях, вообще не нашлось.

Добавим, что в исследовании приняли больше 18 тысяч человек, оно проводилось с начала прошлого учебного года, то есть с сентября 2019-го, и до февраля 2020. «Главу города еще не успели ознакомить, основная работа проводилась в начале прошлого учебного года, в феврале закончили анкетирование. У нас сейчас запланировано обсуждение результатов и векторов работы», – сказала она.

Руководитель областного управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских сообщил, что «результаты впечатляют». «Руководители школ не видят проблемы, что показывают графики, а одним из важных способов решения проблемы школьного питания видят ремонты. Важнейшая точка – руководство школ. Надо их взгляды повернуть в другую сторону», – отметил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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