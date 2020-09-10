Печальный рекорд: в Свердловской области от коронавируса умерли 14 человек

В Свердловской области снова высокие показатели смертности от коронавируса. За сутки скончались 14 человек, это максимум за все время пандемии в области. В целом по стране количество умерших больше только в Санкт-Петербурге – там скончались 16 человек.

Как сообщили в информационном центре по мониторингу, коронавирус за сутки диагностировали у 126 свердловчан. Таким образом, всего заболели 509 человек, умерли 26 527. По данным ИЦК, в целом по стране выздоровели 5 915, среди них 59 свердловчан.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 10.09.20

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