В Екатеринбурге подсчитали, сколько денег тратит житель города на алкоголь

Накануне Дня трезвости, который ежегодно отмечается 11 сентября, представители областной наркологической больницы совместно с волонтерами-медиками Уральского государственного медицинского университета организовали «посты трезвости», проведя интерактивный опрос.

В ходе исследования, в котором приняли участие 273 человека, волонтеры выяснили, что в среднем на покупку спиртного один гражданин тратит 24 тысячи рублей в год – то есть две тысячи рублей в месяц. Отметим, что в прошлом году сумма, с которой человек расставался ради спиртного, была меньше – всего лишь 15 тысяч рублей.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 10.09.20

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