Сервис «Ваш депутат» предлагает обратиться к умершей от коронавируса народной избраннице

Сервис «Ваш депутат» на официальном сайте Екатеринбургской городской думы предлагает посетителям, живущим в начале проспекта Ленина, обратиться к депутату Елене Дерягиной. Но она умерла в июле от коронавируса.

Напомним, место депутата по одномандатному округу № 9, которое занимала Дерягина, вакантно. На довыборы заявился, как ранее писал «Новый День», пока только один кандидат – самовыдвиженец Павел Гордеев. Ему 33 года, он беспартийный, несудимый, работает директором в ООО «Лекстер», оказывающем юридические услуги.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 10.09.20

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