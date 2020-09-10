Иммунологи: «Нам нужно не убить коронавирус, а научиться жить с ним»

Уральские иммунологи рассказали, как население постепенно приспосабливается к Covid-19, и ответили на вопрос, стоит ли ждать второй волны распространения нового вируса.

Главный детский иммунолог минздрава Свердловской области Ирина Тузанкина отметила, что сейчас циркуляция коронавируса в обществе ослабла, при этом вирус продолжает переходить от одного человека к другому, испытывая их на прочность. Кто победит в этой борьбе, зависит в большей степени от того, как люди будут относиться к своему здоровью и санитарным мерам. Поскольку лекарства от коронавируса нет, единственной защитой от инфекции является хорошее состояние организма.

«У нас нет задачи убить коронавирус. Наша задача состоит в том, чтобы научиться с ним жить. Может быть, такое совместное путешествие продлится всю жизнь, а может быть, вирус потом исчезнет. Как будет развиваться ситуация, предсказать невозможно, это дело неблагодарное», – рассказала на пресс-конференции Тузанкина.

Президент Российского научного общества иммунологов, академик РАН Валерий Черешнев отметил, что только в кишечнике человека живет около 5-6 тысяч бактерий и 8-9 тысяч вирусов, и они существуют в симбиозе с организмом хозяина. При этом вирусы взаимодействуют друг с другом и могут уничтожать «соперников». К примеру, так случилось с SARS-CoV, возбудителем атипичной пневмонии, который возник в Китае в 2002 году и вскоре исчез. В 2012 году в Саудовской Аравии распространился вирус MERS-CoV, у которого была высокая летальность, но это была только локальная вспышка. Covid-19 – это уже третий вид коронавируса, с которым встретилось человечество, а всего ученым известно о девяти видах.

«Сейчас продолжается распространение коронавируса в мире, причем достаточно непредсказуемо. Если раньше инфекция прошлась по развитым странам, то теперь прирост дают развивающиеся. Сейчас Индия вышла на второе место по количеству зарегистрированных случаев. Из 250 тысяч ежедневных новых случаев 70-80 тысяч приходится на эту страну. Уже известно о повторных случаях заражения. Из них в научной литературе описаны и подтверждены два – в Китае и Италии», – прокомментировал Черешнев.

По его словам, говорить о второй волне пока рано, поскольку еще по факту не закончилась первая. Ученый подчеркнул, что в декабре и январе будет проходить массовая вакцинация от коронавируса, и важно к этому времени иметь четкую систему: кому можно ставить прививку и как сдавать тесты (на момент вакцинации человек не должен быть инфицирован). Спикеры также посоветовали не пренебрегать прививками от гриппа, так как вакцинированные люди даже в случае заражения обычно легче переносят болезнь.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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