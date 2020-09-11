В рамках спецоперации «Мак» полиция уничтожила конопляное поле (ФОТО)

Сотрудники екатеринбургской полиции уничтожили целое поле дикорастущей конопли.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, кусты конопли выросли на пустыре на Сибирском тракте. На место выехали полицейские из подразделения по контролю за оборотом наркотиков. В течение нескольких часов коноплю в присутствии оперативников давили бульдозером. Площадь конопляного поля составила 600 кв. м.

Мероприятие проходило в рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2020».

Полиция Екатеринбурга напоминает, что культивирование подобных растений может повлечь уголовное наказание в виде штрафа (до 300 тысяч рублей), исправительных работ, лишения свободы (на срок от двух до восьми лет).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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