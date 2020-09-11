В Свердловской области начались учения военных летчиков – будут сажать самолет на грунтовку

В Свердловской области стартовали летно-тактические учения экипажей отдельного транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа, сообщили в пресс-службе ЦВО. Учения также проходят в Самарской, Челябинской, Курганской и Кемеровской областях.

«Экипажи транспортных самолетов Ан-26, Ан-12, Ту-134 отработают задачи по десантированию с парашютом поисково-спасательных и парашютно-десантных групп в Челябинской области, транспортировке грузов и личного состава в Кемеровской области. Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» выполнят боевые пуски неуправляемых авиационных ракет С-8 на полигоне в Курганской области, высадят спасательные группы с высоты 30 метров с помощью спусковых роликовых устройств в Челябинской области и отработают переброску тактического десанта в Самарской области. Завершающим этапом летно-тактического учения станет посадка самолета Ан-26 на неподготовленную грунтовую взлетно-посадочную полосу в Свердловской области», – сообщили в пресс-службе округа.

Там уточнили, что в учениях задействованы десять самолетов Ан-26, Ан-12, Ту-134 и вертолетов Ми-8АМТШ, восемь аэродромов и взлетно-посадочных площадок, около 150 военнослужащих.

Екатеринбург, Елена Сычева

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