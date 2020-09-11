Чиновник минобра Шиловских: «Большое количество преподавателей заболело коронавирусом»

Начальник отдела воспитания, профилактики и комплексной безопасности системы образования минобразования Свердловской области Дмитрий Шиловских сегодня на пресс-конференции рассказал, что в регионе коронавирусом болеет много учителей школ.

«В настоящее время происходят вполне объяснимые и контролируемые процессы. Не все школы приступили к занятиям, у нас есть школы, которые свою деятельность ведут в дистанционном режиме из-за того, что большое количество преподавателей заболело коронавирусом. В нескольких школах – порядка 40 – выведено на дистанционное обучение из-за того, что у детей тоже проявились симптомы коронавируса, проверили – подтвердился коронавирус. Но это не страшно. Это мы все ожидали, к этому были готовы», – сказал чиновник.

По его словам, вина лежит на родителях школьников. «Анализируя причины, мы выяснили, что отнеслись родители достаточно безответственно. Вернувшись из заграничных поездок, из Турции, прошли тесты на коронавирус и, не дождавшись результатов, отправили детей в школу. Потом пришло подтверждение, что дети больны, поэтому пострадала от этого не только одна семья, но и целый класс», – сказал он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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