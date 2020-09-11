В школах-тысячниках установили тепловизоры (ФОТО)

В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле в школах т.н. первой категории – там, где учится больше 1 100 человек – установили тепловизоры. Их купили за счет средств бюджета Свердловской области.

«Ребенок абсолютно не задерживается, сотрудник поста охраны видит его температуру, при повышенной температуре срабатывает сигнал – и ребенок уже отходит в сторону, с ним занимается медработник, чтобы определить, случайно это или вызвано каким-то заболеванием. Очень много усилий потратили, очень много продукции произвели наши уральские предприятия, все в штатном режиме, надеюсь, будем учиться весь учебный год», – прокомментировал покупку оборудования начальник отдела воспитания, профилактики и комплексной безопасности системы образования минобразования Свердловской области Дмитрий Шиловских.

На вопрос, каков прогноз по продолжению учебного года в штатном режиме, он заявил, что прогноз очевиден. «Вы сами должны его понимать, сейчас формируются группы общения у детей, сейчас произойдет обмен вирусами, бактериями, ситуация будет стабилизироваться. Это оптимистичный прогноз, все остальные мы не рассматриваем», – сказал он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 11.09.20

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