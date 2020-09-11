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Пятница, 11 сентября 2020, 11:18 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге слышны взрывы. Это тренируются танкисты

В центре Екатеринбурга незадолго до полудня раздалось эхо взрывов. Звук шел с южной части города – там находится полигон «Свердловский».

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Центрального военного округа, сегодня там проходит тренировка техники ко Дню танкиста, который будут праздновать завтра.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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