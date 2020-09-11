Сводка по коронавирусу: 133 заболевших, 63 выздоровевших

В Свердловской области по-прежнему число заразившихся коронавирусом за сутки существенно превышает число тех, кого выписали из больниц по выздоровлении. Об этом «Новому Дню» рассказали в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19.

Так, за последний день число заболевших составило 133, по этому показателю Свердловская область находится на 7 месте. Всего с начала момента распространения инфекции в регионе заразились 26 660 человек.

За сутки врачи выписали из больниц 63 человека. Всего выздоровели 20 602 человека. Умерли за сутки трое, всего вирус унес жизни 512 свердловчан.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 11.09.20

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