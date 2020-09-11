В период пандемии число «черных кредиторов» резко сократилось

В Свердловской области за прошедшее полугодие выявлено всего шесть нелегальных организаций, предоставляющих микрозаймы или кредиты. В прошлом году за такой же период было обнаружено 56 подобных фирм.

«Налицо серьезное уменьшение количества этих организаций, юридических лиц. Это связано с введенными ограничениями в связи с коронавирусной инфекцией, и эта область деятельности также снизила свою активность. Офисы многих организаций или индивидуальных предпринимателей были закрыты. Эта область ушла в интернет. Там появились новые проекты, новые темы для мошеннических действий», – заявила заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Светлана Фурдуй.

Черные кредиторы бесконтрольны, поэтому назначаемые ими ставки могут быть разными, как правило, они выше установленных Центробанком, отметила специалист. В договоре также могут быть нюансы, например, начисление штрафов. В случае, если гражданин перестает выплачивать свой долг, такие организации применяют различные методы воздействия: разговоры с родственниками, постоянные звонки по телефону, угрозы жизни и здоровью.

Законодательно микрозаймы могут выдавать только ограниченное количество субъектов, пояснила Светлана Фурдуй. Реестр организаций, куда входят микрофинансовые организации, ломбарды, сельскохозяйственные кооперативы, кредитно-потребительские кооперативы находится в открытом доступе на сайте Центрального банка.

Если есть необходимость взять микрозайм, то следует внимательно читать условия договора. «Наличие договора, в любом случае, это условие для каких-либо финансовых обязательств. Несмотря на уловку мошенников, когда оказывается давящее воздействие, формируется обстановка нагнетания, необходимости здесь и сейчас оформить договор, нужно взять паузу. Взять договор домой, посоветоваться с родственниками, с теми, у кого есть юридическое образование», – советует Светлана Фурдуй.

Екатеринбург, Анна Темрук

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