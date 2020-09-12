Полицейские поймали бутлегеров, разливавших «фирменный» коньяк в подвале дома

Свердловские полицейские задержали в Екатеринбурге группу бутлегеров, которые организовали подпольный цех по производству суррогатного алкоголя. Спиртные напитки с этикетками известных брендов разливали в антисанитарных условиях в подвале недостроенного дома по улице Тружеников.

Нелегальный цех действовал с декабря 2018-го по октябрь 2019 года, пока не попал в оперативную разработку сыщиков из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД области. «В злачной точке, куда силовики нагрянули с проверкой при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии, было обнаружено огромное количество разновидностей поддельного коньяка и водки. Проще сказать, чего там не было. Глаза разбегались от обилия ярких картинок. «Дербент», «Хортица», «Старый Кенигсберг», «Кизляр», «Дагестан», «Абсолют», «Лезгинка» и многие другие наименования. Полицией изъято более 26 тысяч бутылок со спиртосодержащей жидкостью, разлитой по бутылкам емкостью от 0,5 литра до 1 литра. Это свыше 14 тысяч литров. Согласно заключению экспертов конфискованная немаркированная специальными федеральными марками продукция не соответствует качеству ГОСТ. Ущерб правообладателям превысил 3 миллиона рублей», – рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным полиции, в группу бутлегеров входили отец и сын Войтины,1970 и 1996 годов рождения, гражданин Лазарев1985 года рождения, и их сообщник Шукуров 1984 года рождения. Против них возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 и ч. 4 ст. 180 УК РФ. В рамках расследования по десяти адресам в различных районах Екатеринбурга были проведены обыски. Подозреваемые свою вину признали, раскаялись и написали явки с повинной. Дело бутлегеров рассмотрит Чкаловский районный суд.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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