За минувшие сутки в Свердловской области от коронавируса умерли десять человек

В Свердловской области за последние 24 часа выявлено 128 новых случаев Covid-19. В Екатеринбурге диагноз подтвержден у 70 человек, заболевшие есть еще в 17 муниципалитетах.

За сутки зарегистрировано 10 случаев смерти больных от коронавируса. Общее число летальных исходов достигло 522. Уральские врачи выписали из больниц 60 человек, выздоровевших от инфекции, сообщили в областном оперативном штабе.

На сегодняшний день 93 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, 44 из них на аппаратах ИВЛ. Средняя тяжесть течения болезни зафиксирована у 342 госпитализированных пациентов. Остальные заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 12.09.20

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