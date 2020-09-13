Сводка коронавируса: 131 новый случай, выздоровел 61 свердловчанин

За минувшие сутки на Среднем Урале зарегистрирован 131 новый случай Covid-19. Выздоровел 61 пациент. Летальных исходов не зафиксировано.

По данным областного оперативного штаба, новые случаи заболевания выявлены в Екатеринбурге (+70), Байкаловском районе, Березовском, Богдановиче, Верхней Пышме, Волчанске, Верхотурье, Краснотурьинске, Красноуральске, Ревде, Сухом Логу, Дегтярске, Ирбите, Каменске-Уральском и Каменском районе, Качканаре, Кировграде, Нижнем Тагиле, Нижней Туре, Новой Ляле, Серове, Среднеуральске, Туринском городском округе.

86 госпитализированных больных находятся в тяжелом состоянии, из них 43 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 339. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 26 919. Общее число выписанных достигло 20 723. Коронавирус унес жизни 522 свердловчан.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 13.09.20

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