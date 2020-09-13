В Кольцово сел самолет с отказавшим двигателем

Самолет авиакомпании S7, который сегодня днем вылетел из Екатеринбурга в Москву, вынужденно вернулся в аэропорт Кольцово. У воздушного судна отказал один из двигателей. Пилот принял решение возвращаться в аэропорт вылета. После продолжительного планирования самолет благополучно приземлился.

«Рейс S7-1174 Екатеринбург – Москва вскоре после вылета вернулся в аэропорт Екатеринбурга. С пассажирами работают представители авиаперевозчика. Аэропорт Кольцово работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов», – прокомментировали «Новому Дню» в пресс-службе Кольцово.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 13.09.20

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