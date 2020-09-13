На фестивале «Скрепа» выступили Therr Maitz, «Градусы», Ольга Кормухина и Алексей Белов (ФОТО)

C 7 по 13 сентября Екатеринбург стал «семейной» столицей Урала. Неделя Семьи «Скрепа», приуроченная к празднику русских святых Петра и Февронии – покровителей семьи, любви и верности прошла на нескольких площадках в Историческом сквере.

На протяжении недели участники мероприятия слушали лекции о воспитании детей, взаимоотношениях между членами семьи, сдавали нормы ГТО, участвовали в творческих мастер-классах и наслаждались музыкой известных местных коллективов «Солнцеворот», «Море гор» и других. Организатором мероприятия стал Фонд святой Екатерины при поддержке Екатеринбургской митрополии и администрации Екатеринбурга.

В субботу состоялся массовый семейный забег. Бегуны преодолевали дистанцию в 3 километра от Плотинки до Октябрьской площади и обратно по набережной городского пруда. Вечером в Историческом сквере выступил популярный российский певец Антон Беляев, лидер инди-группы Therr Maitz.

Директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев отметил: «Несмотря на масштабность, мероприятие получилось удивительно душевным. И это, наверное, является для нас главным итогом. Мы рады, что именно Неделя Семьи стала первым общегородским фестивалем с момента начала пандемии. Наверное, это даже символично. Ведь именно с семьи начинается жизнь человека, именно семья определяет то, каким он вырастет и то, как встретит старость. За эти семь дней мы видели тысячи счастливых лиц, и всех их объединяла именно семья. Я надеюсь, что мероприятия в честь семьи станут традиционными».

Завершилась Неделя Семьи грандиозным музыкальным концертом, в котором приняли участие звезды современной эстрады – группа «Градусы» и прославленная рок-семья – певица Ольга Кормухина и лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 13.09.20

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