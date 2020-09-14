В Екатеринбург придут дожди и похолодание

В ближайшие дни в Свердловской области изменится погода – она станет осенней, с похолоданием и дождями, сообщили в Гидрометцентре России.

По информации метеобюро, самым теплым днем станет понедельник, сегодня ожидается до +19 градусов, не исключены осадки во второй половине дня. Затем температура воздуха опустится. Днем во вторник, среду и четверг ожидается около +12 градусов, пройдут дожди.

Чуть потеплеть – до +16 градусов – может к пятнице, но будет по-прежнему пасмурно. В субботу и воскресенье до +16…+18 градусов, вероятны осадки.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 14.09.20

Свердловчане не знали, в каких городах проходят выборы, и пришли на закрытые участки. / На довыборах в Путинграде кандидат от «Яблока» обошла КПРФ, СР и ЛДПР. / За победителя на довыборах в заксо проголосовали около 10% избирателей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»