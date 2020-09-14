Рабочие огораживают Городской пруд в районе Макаровского моста (ФОТО)

В Екатеринбурге рабочие с утра огораживают Городской пруд в районе Макаровского моста специальными боновыми ограждениями, передает «Новый День». Такие конструкции обычно используются, если есть угроза попадания в реку или водоем нефтепродуктов.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации Екатеринбурга, ограждения были смонтированы, чтобы ничего не попало в воду во время работ в рамках второго этапа реконструкции моста.

Екатеринбург, Елена Сычева

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