B Екатеринбурге из-под земли вылезли полчища тараканов (ВИДЕО)

Жители Екатеринбурга стали свидетелями жутковатого зрелища: на перекрестке улицы Флотской и переулка Асбестовского из канализационного люка вдруг вылезло огромное количество каких-то насекомых.

Полчища насекомых лезут из канализации

«Новый День» попытался выяснить у специалистов, кто же это был. Кандидат биологических наук, энтомолог Алексей Куприянов (Санкт-Петербург) пояснил: «Думаю, это Shelfordella lateralis (tartara). В общем, я бы ставил на шельфорделлу (туркменский таракан, живет в пустыне, питается фруктами, популярное кормовое насекомое, – прим. ред.). Не знаю, местная она или беглая из какого-нибудь живого уголка». Энтомолог Павел Рудоискатель, сотрудник кафедры зоологии Института естественных наук и математики УрФУ, тоже считает, что это тараканы. «В общем, это тараканы. Имаго и нимфы. Напоминают американских Periplaneta americana. Но, разумеется, без близкого знакомства не уверен. Их разводят в зоомагазинах как корм для рептилий».

Горожане предполагают, что насекомые откуда-то сбежали, а потом размножились в тепле.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 14.09.20

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