Сводка по коронавирусу: заболели 129 человек, умерли двое

В Свердловской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 129 человек. По этому показателю регион находится на восьмом месте в России. Об этом «Новому Дню» сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. Всего с момента начала распространения инфекции уже 27 048 человек.

Выздоровел за последние сутки 61 человек. Всего же – 20 784 человека. За минувшие сутки умерли от коронавируса еще двое, всего болезнь унесла жизни 524 человек.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 14.09.20

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