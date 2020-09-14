Гендиректор электрохимкомбината заявил о неэффективности термометрии

Генеральный директор УЭХК Александр Белоусов заявил о низкой эффективности тотальной термометрии на новоуральских КПП.

Об этом говорится на официальной странице комбината в соцсети. По словам руководителя, эта мера применялась чуть больше месяца. За это время в город въехали около 20 тысяч человек, а термометры позволили выявить только 10 человек с повышенной температурой. В итоге от этой меры на прошлой неделе отказались.

Кроме того, Белоусов предупредил горожан, что вирус никуда не делся. Он рассказал, что на предприятии «Корвет», работающем на промплощадках УЭХК, некоторое время назад заболели сразу 40 человек. «Конечно, мы предприняли меры, мы пропуска забили им на промплощадку. Но они все равно жители города. Время успокаиваться не наступило», – сообщил он.

Добавим, что с начала пандемии в Новоуральске переболели более 1 300 человек, 16 – скончались.

Новоуральск, Евгения Вирачева

Новоуральск. Другие новости 14.09.20

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