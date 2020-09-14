Санврачи предупредили о продолжении активности клещей

В Свердловской области продолжается сезон активности клещей, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Там рассказали, что в 2020-м пострадали от укусов этих кровососущих уже 31 169 человек, из них 10 371 человек в Екатеринбурге. Это 33,2% укушенных.

Предварительный диагноз «клещевой вирусный энцефалит» поставили 141 человеку (подтвердился он у 42 человек, в том числе у семерых детей), диагноз «клещевой иксодовый боррелиоз» – 380 человек (диагноз подтвержден у 309 человек, в том числе у 38 детей).

В лабораториях проверили 14 138 клещей, снятых с людей, в 226 пробах (1,6%) нашли энцефалит. На боррелиоз исследовали 11 855 кровососущих, в 4 695 пробах возбудитель был найден (39,5%). Также у некоторых особей были найдены моноцитарный эрлихиоз (2,9%) и гранулоцитарный анаплазмоз (0,85%).

Екатеринбург, Елена Сычева

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