Дизайнеры разработают проекты остановок с роутерами и USB-портами

В Екатеринбурге начался конкурс на разработку дизайна современных остановочных пунктов.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, сегодня были рассмотрены заявки и портфолио претендентов. По решению комиссии к участию в конкурсе допущены 8 претендентов. Теперь им нужно до 13 ноября 2020 года разработать дизайн городских остановок и представить конкурсные предложения на рассмотрение жюри.

По условиям техзадания при разработке дизайн-проекта авторам необходимо придерживаться единой стилистики и цветового решения, а также учесть устойчивость конструкций к внешнему климатическому и механическому воздействию (в том числе к вандализму) и доступность для маломобильных групп населения. На остановках будут установлены табло с информацией о прибытии транспорта, интерактивный экран для работы со справочными системами, сервисом вызова экстренных служб, транспортными картами «Е-карта». Предусмотрят дизайнеры и места для размещения Wi-Fi-роутеров, зарядки мобильных устройств (с USB-портами), средств звукового оповещения населения и видеонаблюдения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 14.09.20

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