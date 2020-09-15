У депутата Антона Шипулина родился третий ребёнок

Депутат Госдумы, биатлонист Антон Шипулин в третий раз стал отцом. Об этом сообщил сам новоиспечённый многодетный в своём инстаграме. Третий ребёнок в семье Антона и Луизы – мальчик, супруги назвали его Максимом. Теперь у них двое сыновей и дочь.

Шипулин принимал участие в партнёрских родах, несмотря на то, что в большинстве медучреждений Свердловской области они запрещены из-за ограничений по коронавирусу. «Как же кайфово через несколько минут после родов положить его на грудь», – написал Шипулин.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 15.09.20

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