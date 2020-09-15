Сегодня в Екатеринбурге начнут включать отопление

Сегодня в Екатеринбурге начнется отопительный сезон. В течение ближайшей недели трубы нагреются в больницах, детсадах, школах и других соцобъектах, а также в части жилых многоквартирных домов.

Напомним, на первом этапе тепло подключат жителям следующих улиц:

Верх-Исетский район:

Центр (Попова, Московская, Шейнкмана, Антона Валека, Февральской революции, Набережная Рабочей молодежи, Верх-Исетский бульвар, 8 Марта, Ленина, Крылова, Папанина, Юмашева, Хомякова), Заречный (Готвальда, Опалихинская, Бебеля, Черепанова), Колмогорова, Татищева, Ключевская, Токарей, Юго-Запад (Белореченская, Ясная, Репина, Шаумяна, Черкасская, Зоологическая, С.Дерябина, Соболева, мкр-н Широкая речка), Визовский (Крауля, Викулова, Заводская, Татищева).

Орджоникидзевский район:

Уралмаш (Космонавтов, Бакинских Комиссаров, Ильича, Ломоносова, Машиностроителей, Победы, Донбасская, Ильича, Стахановская, Калинина, Кировградская), Эльмаш (Шефская, Космонавтов, Фрезеровщиков, Кр. Командиров, Войкова, Стачек).

Железнодорожный район:

Вокзальный (Машинистов, Гражданская); Центр (Братьев Быковых, Азина, Маршала Жукова, Свердлова, Вайнера), Завокзальный (Завокзальная, Ереванская, Артинская, Летчиков, Пилотная), Сортировка (Пехотинцев, Софьи Перовской, Бебеля, Техническая, Седова, Таватуйская, Кунарская, Билимбаевская), Азина, Мамина-Сибиряка, Луначарского, Шевченко.

Кировский район:

ЖБИ (Сыромолотова, Новгородцевой, Сиреневый бульвар, 40 лет Комсомола); Центр (Шевченко, Луначарского, Бажова, Ленина, Горького, Первомайская, Мичурина, Карла Либкнехта, Тургенева, Толмачева).

Ленинский район:

Центр (Попова, Шейнкмана, Московская, Ленина, Хохрякова, Вайнера, Толмачева, Пушкина, Горького, 8 Марта, Театральный, Банковский, Воеводина, Добролюбова); Юго-Запад (Бардина, Серафимы Дерябиной, Чкалова, Громова, Волгоградская, Онуфриева, Амундсена, Решетникова, Московская).

Октябрьский район:

Синие Камни, Сибирский тракт, Центр (К.Либкнехта, Красноармейская, Декабристов, Белинского, Тверитина, Луначарского, Энгельса, Бажова).

Также отопление включат в этом этапе в Березовском и в Верхней Пышме. Второй – и последний этап – продлится до 1 октября.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 15.09.20

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