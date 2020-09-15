В Екатеринбурге на карантин по Covid-19, ОРВИ и гриппу закрыты 96 классов

С сегодняшнего дня к работе приступили две школы, которые 1 сентября не открылись из-за заболевания сотрудников коронавирусом – это школы № 179 и № 148. В то же время сейчас на дистант по коронавирусу перешли 22 класса в 19 школах – здесь в основном болеют дети.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила сегодня замглавы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Екатерина Сибирцева, впервые выступая перед гордумой в новой должности. Она уточнила, что на карантин по коронавирусу школы и классы закрываются по предписанию Роспотребнадзора, а вот по ОРВИ и гриппу – без участия надзорного органа. Общее правило – класс закрывается на дистант, если диагноз ОРВИ подтверждён у 20 процентов учеников.

«Начался сезонный подъем заболеваемости по ОРВИ и гриппу. На сегодня закрыты 74 класса в 33 школах, мы закрываемся самостоятельно, без органов Роспотребнадзора», – отметила она. Чтобы избежать дальнейшего закрытия классов, она рекомендовала ставить прививки от гриппа.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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