В Екатеринбурге поменялась схема подключения тепла: все жилые дома подключат за неделю

В Екатеринбурге с сегодняшнего дня начинается отопительный сезон. Традиционно город подключали к теплу в четыре этапа, с разделением на районы. В этом году схема поменялась.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции главный инженер Свердловского филиала по тепловым сетям Андрей Шмельков, на первом этапе – с 15 по 22 сентября – подключат все школы, садики, больницы и другие соцобъекты. Исключением стала только Ботаника, там находится на реконструкции крупный объект, поэтому микрорайон попал во второй этап.

Также, возможно, на первом этапе не полностью подключат Пионерский. В это же время отопление будет появляться и в жилых домах, но в целом жилье будут подключать на втором этапе, с 23 по 30 сентября, и сразу во всем городе. «Мы проводим такой эксперимент, в том числе и в связи с пандемией, если он окажется удачным – то перейдем на такую схему в будущем», – отметил Шмельков.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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