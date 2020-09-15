Сводка по коронавирусу: заболели 124 человек, умерли девять

В Свердловской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 124 человек. По этому показателю регион находится на восьмом месте в России. Об этом «Новому Дню» сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. Всего с момента начала распространения инфекции уже 27 048 человек.



Выздоровел за последние сутки 58 человек. Всего же – 21 230 человек. За минувшие сутки умерли от коронавируса еще девять пациентов свердловских больниц, всего болезнь унесла жизни 533 человек.

Екатеринбург, Елена Сычева

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