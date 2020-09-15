В Екатеринбурге из 75 парков и скверов официальные названия есть только у восьми

В Екатеринбурге большинство парков и скверов сегодня не имеют официальных юридических названий. Из 75 парков и скверов названия есть только у пяти скверов и трех парков. Ситуация вряд ли изменится в ближайшее время, поскольку начался процесс реновации общественных пространств и новые имена надо будет давать с учетом концепции.

Как рассказал сегодня на информационном часе в гордуме глава комиссии по топонимике, директор музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский, в городе сегодня из 1 649 улиц наименования имеют 1 359, остальные предстоит назвать в ближайшие годы. Еще сложнее ситуация с парками и скверами. Из 50 скверов юридическое название есть только у пяти, из 25 парков – у трех.

«Многие территории не размежеваны. С департаментом архитектуры вопрос решаем. Многие парки и скверы проходят программу реновации, и новая концепция должна соответствовать неймингу. Мы хотим встроиться в этот процесс на таком уровне – чтобы жители, когда согласовывают концепцию, предлагали и новые названия. Что-то мы оставим, а что-то надо будет менять, чтоб название соответствовало содержанию. И многие заявления, которые в комиссии сейчас есть, у нас стоят на стопе, потому что мы не знаем, какая будет концепция в измененных парках и какое название ей будет соответствовать», – пояснил Каменский.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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