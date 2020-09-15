В Свердловской области ожидаются сильные ливни и порывистый ветер

Спасатели предупреждают жителей области о приближении сильных дождей с порывами ветра до 18 м/с. Стихия может накрыть отдельные районы региона уже сегодня, опасность сохранится и завтра, 16 сентября.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области напоминают, что в период непогоды по возможности нужно оставаться дома, соблюдая при этом меры пожарной безопасности, не допуская применения открытого огня, по возможности отключив электроприборы. Передвигаясь на личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки, предостерегают в МЧС. В случае стремительного прибывания воды следует покинуть транспортное средство и пройти на возвышенность или в ближайшее здание.

Сообщить о происшествии или попросить о помощи можно по единому номеру вызова экстренных служб 112, или позвонив на 101.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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