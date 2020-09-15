В Екатеринбурге появились комиксы про жертв репрессий 1930-х годов (ФОТО)

В Екатеринбурге подростки нарисовали комиксы с историями репрессированных в 1930-х годах уральцев. На мрачных картинках, осмысленных детьми, – рассказы про аресты и тюрьмы.

В проекте «Молчать нельзя рассказывать» участвовали подростки и молодые люди от 14 до 19 лет, им предстояло переосмыслить советское тоталитарное наследие. Как рассказали кураторы проекта, работать над комиксами старшеклассникам помогали профессионалы – они показывали принципы раскадровки, визуализации. Чтобы ознакомиться с бытом 100-летней давности и следовать принципам достоверности, дети знакомились с архивными документами, уголовными делами.

В результате получилось несколько новелл, воплощенных в комиксы. Герой одной из историй – заместитель начальника труболитейного цеха Виктор Виттек, арестованный в Каменске-Уральском за «участие в контрреволюционной деятельности». В 1938 году Виттек был отправлен в челябинскую тюрьму, где и скончался, рассказали кураторы проекта «Молчать нельзя рассказывать».

Работа Насти Бучельниковой

Комикс Александры Шиловой рассказывает о деле хлебороба и бывшего кулака Александра Яковлева. Крестьянина из деревни Городище арестовали после обыска в 1938 году за то, что у него обнаружили «аппарат самогона, аппарат для самогоноварения и одну бутылку раствора сулемы». Яковлева обвинили по статьям 58-9 УК РСФСР «Диверсия» и 58-10 «Антисоветская агитация и пропаганда».

Работа Александры Шиловой

Куратор арт-лаборатории проекта, глава «Уральского комикс-центра» Константин Дубков говорит, что школьникам необязательно было создавать классический комикс. Им давалась возможность экспериментировать, попробовать по-своему рассказать историю репрессированного.

«Поэтому, к примеру, в работе Насти Бучельниковой появился эпизод с видением. Те испытания, которые предстояло пережить персонажу, она представила в виде череды образов, не показывающих напрямую допросы и моральное давление, а передающих читателю эмоциональное состояние героя, попавшего в жернова репрессий», – подчеркнул Константин.

Работа Насти Бучельниковой

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 15.09.20

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